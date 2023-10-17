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Личности всех погибших в ДТП с туристическим автобусом в Приморье установлены

РИА Новости: в Приморье установили личности погибших в ДТП с автобусом

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Прокуратура Приморского края

Личности всех погибших в результате дорожно-транспортного происшествия с туристическим автобусом в Приморском крае установлены. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя управления МВД РФ по региону.

ДТП произошло 16 октября на 74-м км автодороги Раздольное — Хасан. Автобус, ехавший из Китая в Уссурийск, потерял управление и съехал в кювет. Власти региона сообщили, что в результате ДТП погибли два человека, еще 40 человек получили ранения различной степени тяжести.

Всего в автобусе находились 51 пассажир и один водитель. В прокуратуре заявили, что транспортное средство перевернулось из-за того, что водитель не справился с управлением и вылетел с проезжей части.

Ранее сообщалось, что в Ярославле неизвестные обстреляли автобус на остановке и ранили прохожего.

Ранее автомобиль Mercedes перевернулся в лобовом ДТП в Москве.

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