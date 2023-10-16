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Невеста решила развестись с мужем через несколько дней после свадьбы из-за его шутки

Mirror: невеста решила развестись с мужем после того, как он окунул ее в свадебный торт

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Shutterstock

Невеста из Англии рассказала, что думает о разводе с мужем из-за его поступка на свадьбе, пишет Mirror. Женщина пожаловалась, что он окунул ее в свадебный торт при гостях.

Как рассказала британка, до свадьбы они с мужем договорились, чтобы не было никаких шуток, связанных с тортом. Однако во время банкета жених нарушил свое слово и окунул лицо возлюбленной в десерт.

«Он схватил меня за затылок и толкнул так, что моя голова опустилась в торт», — вспоминает невеста.

Британка вспылила и через несколько дней после свадьбы сказала мужу, что между ними все кончено, и она подает на развод. Это не понравилось родственникам женщины, которые засыпали ее звонками и советами не рубить сплеча.

«Они говорят, что я слишком остро реагирую», — добавила невеста.

После того, как женщина поделилась этой историей с пользователями соцсетей, люди встали на ее сторону и обвинили мужа в неуважении.

Ранее молодожены из Кувейта развелись через три минуты после свадьбы из-за шуток жениха.

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