В Нижневартовске мужчина со спущенными штанами преследовал девушку в подъезде дома, ей удалось убежать и запереться в квартире. Об этом сообщается в Telegram-канале «ЧП Нижневартовск. Происшествия».

Своего преследователя жительница Нижневартовская сняла на видео, на кадрах ролика молодой мужчина походит к двери, за которой стоит напуганная девушка, и дергает ее за ручку. Не сумев войти, он уходит с лестничной клетки, на ходу подтягивая спущенные брюки.

По словом девушки, незнакомец увязался за ней еще на улице. По данным URA.Ru, заявление в полицию от пострадавшей не поступало, по факту размещенного в сети видео проводится проверка.

Ранее россиянин преследовал старшеклассницу до дома и начал приставать к ней в подъезде.