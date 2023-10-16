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Туристам рассказали, как обезопасить себя от мошенников при съеме посуточного жилья

Юрист Филачева: искать жилье в путешествии нужно через проверенные платформы

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Depositphotos

Российские туристы, которые путешествуют по стране и снимают квартиры посуточно, могут столкнуться с мошенниками. О том, как обезопасить себя от злоумышленников на рынке краткосрочной аренды жилья, kp.ru рассказала кандидат юридических наук Оксана Филачева.

«Добросовестный владелец жилья всегда заинтересован в том, чтобы его постояльцы рекомендовали его вариант своим друзьям. Поэтому самый лучший способ защитить себя — это поехать туда, где кто-то из ваших знакомых уже побывал», — отметила эксперт.

Если такой вариант не подходит, туристам советуют использовать только крупные и проверенные платформы для поиска варианта посуточной аренды жилья. Отправлять предоплату за квартиру лучше через сервис, а не напрямую, чтобы обеспечить себе гарантию заселения и возврата денег в случае конфликта.

Специалист также не советует отправлять скан паспорта заранее. Его можно показать хозяину или его представителю при заселении. В этот момент важно также проверить паспорт собственника и документы на квартиру, а также заключить официальный договор аренды, если жилье было найдено не через крупный сервис, а самостоятельно. Перед оплатой важно осмотреть квартиру, а лучше — провести фото- и видеосъемку.

Ведущий эксперт компании «ТСН Недвижимость» Алексей Яцюк до этого говорил, что одной из мошеннических схем по сдаче жилья в аренду является требование внести предоплату до показа квартиры.

Ранее в России подскочили цены на аренду жилья в новогодние праздники.

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