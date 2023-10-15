В ФРГ призвали сажать в тюрьму на срок не менее шести месяцев за поддержку ХАМАС

Глава земельной группы Христианско-социального союза (ХСС) в бундестаге Александер Добриндт из-за эскалации палестино-израильского конфликта предложил ужесточить наказание за антисемитские и антиизраильские высказывания, передает ТАСС.

«В Германию завезены антисемитизм и ненависть к Израилю. Необходим решительный и последовательный курс в отношении ненавидящих евреев и Израиль», — заявил он, добавив, что у ХСС есть жесткий план из четырех пунктов против сторонников антисемитизма в Германии.

По его словам, каждый, кто принимает участие в демонстрациях в поддержку радикального палестинского движения ХАМАС, должен быть заключен в тюрьму на срок не менее шести месяцев.

Также он выступил за то, чтобы лица, не поддерживающие право Израиля на существование, не имели возможность получить убежище или другой статус защиты в Германии.

В ряде европейских городов прошли акции в поддержку Палестины. Среди участников было много представителей палестинских общин в Европе. В Лондоне, Берлине и Будапеште акции не были разрешены властями. В Париже официально запретили проводить пропалестинские акции.

Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.