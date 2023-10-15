Синоптик предупредил о похолодании и снеге в Москве

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил РИА Новости, что похолодание до +6 °C и мокрый снег ожидаются в Москве на следующей неделе.

Утром 16 октября в Москве воздух остынет до +4...+6 °C. К 18 октября станет еще на градус холоднее, а мокрый снег начнет чаще примешиваться к скоротечным дождям, отметил он.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в Москве с 16 октября ожидается похолодание.

Очень больших осадков не прогнозируется, но ожидаются кратковременные дожди. Температура опустится до +9 °C.

17—18 октября температура ночью понизится от -1 до +4 °C, днем от +3 до +8 °C.

До этого ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что температура в Москве начала опускаться ниже нуля — минувшей ночью она составила -1,7 °C.

Также в Подмосковье температура повсюду показывала ночью отрицательные значения — холоднее всего было на метеостанции Подмосковная, -4,2 °C.

Ранее врач назвала заболевания, которые могут обостряться в холодное время года.