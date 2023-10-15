Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Синоптик предупредил о похолодании и снеге в Москве

Тишковец: похолодание до +6 °C и снег ожидаются в Москве на следующей неделе

close
100%
Depositphotos

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил РИА Новости, что похолодание до +6 °C и мокрый снег ожидаются в Москве на следующей неделе.

Утром 16 октября в Москве воздух остынет до +4...+6 °C. К 18 октября станет еще на градус холоднее, а мокрый снег начнет чаще примешиваться к скоротечным дождям, отметил он.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в Москве с 16 октября ожидается похолодание.

Очень больших осадков не прогнозируется, но ожидаются кратковременные дожди. Температура опустится до +9 °C.

17—18 октября температура ночью понизится от -1 до +4 °C, днем от +3 до +8 °C.

До этого ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что температура в Москве начала опускаться ниже нуля — минувшей ночью она составила -1,7 °C.

Также в Подмосковье температура повсюду показывала ночью отрицательные значения — холоднее всего было на метеостанции Подмосковная, -4,2 °C.

Ранее врач назвала заболевания, которые могут обостряться в холодное время года.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий