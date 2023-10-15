Синоптик назвал минувшую ночь в Москве самой теплой за 30 лет

Синоптик метеорологического центра «Фобос» Евгений Тишковец назвал ночь на 15 октября самой теплой в Москве за 30 лет — с 1993 года, когда в ночь на 15 октября была зафиксирована температура 14,7°C. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

«Так тепло на «экваторе» осени не было 30 лет! <..> Ни на одной метеостанции Подмосковья не было ниже 10°C. Подобного рода всплески ночного тепла на «экваторе» осени крайне редки, и случаются в среднем 1 раз в 20 лет», — рассказал он.

По словам Тишковца, на метеостанции ВДНХ минимальная температура воздуха составила 13,4°C, в Тушино — 12,8°C, в Строгино — 13,8°C, а на Балчуге --14,1°C. Синоптик отметил, что эта ночная температура соответствуют климатической норме июля — 13,5°C.

До этого ведущий научный сотрудник Росгидрометцентра Роман Вильфанд пообещал, что ночью 15 октября в Москве будет температура не ниже 11°C, что соответствует июньской норме.

По словам Вильфанда, в воскресенье днем в столице ожидается температура 13–15°C, при этом в Московской области столбик термометра поднимется до 16°C.

Синоптик прогнозирует, что в понедельник, 16 октября, похолодает до 2–7°C, а 17-18 октября ночная температура снова станет отрицательной, колеблясь в диапазоне от –1 до +4°C, а после 19 октября — до -2°C.

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