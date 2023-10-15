Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Синоптик назвал минувшую ночь в Москве самой теплой за 30 лет

Синоптик Тишковец назвал ночь на 15 октября самой теплой в Москве за 30 лет

close
100%
Depositphotos

Синоптик метеорологического центра «Фобос» Евгений Тишковец назвал ночь на 15 октября самой теплой в Москве за 30 лет — с 1993 года, когда в ночь на 15 октября была зафиксирована температура 14,7°C. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

«Так тепло на «экваторе» осени не было 30 лет! <..> Ни на одной метеостанции Подмосковья не было ниже 10°C. Подобного рода всплески ночного тепла на «экваторе» осени крайне редки, и случаются в среднем 1 раз в 20 лет», — рассказал он.

По словам Тишковца, на метеостанции ВДНХ минимальная температура воздуха составила 13,4°C, в Тушино — 12,8°C, в Строгино — 13,8°C, а на Балчуге --14,1°C. Синоптик отметил, что эта ночная температура соответствуют климатической норме июля — 13,5°C.

До этого ведущий научный сотрудник Росгидрометцентра Роман Вильфанд пообещал, что ночью 15 октября в Москве будет температура не ниже 11°C, что соответствует июньской норме.

По словам Вильфанда, в воскресенье днем в столице ожидается температура 13–15°C, при этом в Московской области столбик термометра поднимется до 16°C.

Синоптик прогнозирует, что в понедельник, 16 октября, похолодает до 2–7°C, а 17-18 октября ночная температура снова станет отрицательной, колеблясь в диапазоне от –1 до +4°C, а после 19 октября — до -2°C.

Ранее врач назвала заболевания, которые могут обостряться в холодное время года.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий