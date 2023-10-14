Египет отказался пропускать граждан США из Газы

Египетские власти отказались пропускать граждан США через КПП «Рафах», расположенный на границе Египта и сектора Газа. Об этом сообщает телеканал Al-Qahera News со ссылкой на источники.

По их словам, правительство Египта отвергло идею, чтобы проход из Газы через «Рафах» был доступен только для иностранцев.

До этого стало известно, что Египет и Израиль откроют контрольно-пропускной пункт «Рафах», чтобы граждане США могли выехать из сектора Газа.

Ранее посол Палестины в России Абдель Хафиз Нофаль заявил, что израильские власти блокируют поставки гуманитарных грузов, направленных пятью странами в сектор Газа. По его словам, 14 октября израильтяне «начали выгонять» жителей северных районов сектора Газа, для них были открыты два гуманитарных коридора.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектам ХАМАС в секторе Газа, а Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор. 13 октября Израиль сообщил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы за 24 часа в преддверии наземной операции в Газе.

Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.