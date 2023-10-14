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Медведь пробрался в дом, открыл холодильник, стащил курицу и попал на видео

Fox News: в США медведь украл курицу из морозилки и попал на видео

В штате Коннектикут большой черный медведь разбил окно в доме, пробрался на кухню и похитил из холодильника еду, косолапый попал на записи камер видеонаблюдения. Об этом сообщает Fox News.

Хищник забрался в жилище, разбив окно, владельцев в этот момент дома не было. Хозяйка дома узнала о происшествии, когда ей на мобильный телефон пришло сообщение о проникновении неизвестного на кухню.

Черный медведь похозяйничал в холодильнике и попал на записи камер видеонаблюдения, косолапый открыл дверь морозильной камеры, достал оттуда замороженную курицу и убежал.

«Никаких повреждений, однако он залез в мешок с собачьим кормом и оставил следы от него по всему дому, а также много шерсти», — рассказала владелица дома.

Ранее россиянка подралась с медведицей в центре села и оказалась в больнице.

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