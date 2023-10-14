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Школьница впала в кому после урока плавания

«НГС»: в Новосибирске девочка впала в кому после занятий в бассейне

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Depositphotos

Ребенок впал в кому после урока плавания, мать девочки заявила, что тренер била ее шестом по голове во время занятия. Об этом сообщает «НГС».

10-летняя школьница из Новосибирска попала в реанимацию после тренировки и два дня находилась в состоянии комы. Мать пострадавшей винит в случившемся тренера, женщина якобы несколько раз ударила ребенка шестом по голове. После занятий дочь начала жаловаться на головную боль.

«Довезли ее до больницы, забрали, Я осталась ждать на первом этаже. Выходит врач, отдает мне крестик ее золотой, вещи. Говорят, что ребенка подключают на аппарат, ребенок в коме. Мир у меня остановился», — рассказала мать.

Медики диагностировали у девочки черепно-мозговую травму и сотрясение мозга, ребенок был подключен к аппарату ИВЛ, из больницы ее выписали только в начале октября, месяц школьница провела в отделении нейрохирургии.

Семья пострадавшей обратилась в Следственный комитет, по факту получения несовершеннолетней травм проводится проверка.

Ранее третьеклассница сломала позвоночник в школьной столовой в Новосибирске.

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