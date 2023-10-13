Минздрав сообщил об эвакуации детской больницы в Газе после обстрела снарядами с фосфором

Детскую больницу, которая находится на востоке сектора Газа, эвакуируют после обстрела снарядами с белым фосфором. Об этом на своей странице Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) сообщил минздрав сектора Газа.

«Эвакуация детской больницы «Ад-Дурра» в восточной части сектора Газа после обстрела снарядами с белым фосфором», — сказано в сообщении ведомства.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектам ХАМАС в секторе Газа, а Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор. 13 октября Израиль сообщил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы за 24 часа в преддверии наземной операции в Газе.

Ранее корреспондент «Газеты.Ru» сообщила, что попала под обстрел в Израиле.