В АТОР рассказали, когда вернутся из Израиля российские туристы

Все организованные российские туристы вернутся из Израиля в ближайшие одну-две недели, запросов на досрочное прерывание отдыха туроператоры пока не получали. Об этом говорится в пресс-релизе Ассоциации туроператоров России (АТОР), передает РИА Новости.

Отмечается, что в настоящее время в Израиле находится около 100 организованных туристов из России. При этом многие отдыхающие уже вернулись на родину по завершению тура.

По данным АТОР, около 150 россиян только собирались на отдых в Израиль, но сейчас корректируют планы в зависимости от дат вылетов.

На этой неделе также сообщалось, что российские паломники массово отказываются от туров в Израиль по соображениям безопасности в связи с разразившимся палестино-израильским конфликтом. Предложения по бронированию на ближайшие месяцы не пользуются спросом.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В ответ еврейское государство начало операцию против боевиков под названием «Железные мечи».

Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.