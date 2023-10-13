ООН призывает собрать около $300 млн для палестинцев

Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (УГКВ) выпустило призыв собрать около $294 млн на оказание гуманитарной помощи палестинцам в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщает РИА Новости.

В публикации отмечается, что заявка призывает собрать средства для 77 гуманитарных партнеров, чтобы удовлетворить потребности более 1,2 млн человек в секторе Газа и на оккупированном Западном берегу.

До этого заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Вершинин заявил, что Россия уверена, что ООН, генеральный секретарь и председатель Совета Безопасности ООН, которым сейчас является Бразилия, могли бы сыграть достаточно полезную и активную роль с тем, чтобы попытаться найти вариант преодоления конфликта между Израилем и Палестиной.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября ввел чрезвычайное положение на территории страны.

Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи».

Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.