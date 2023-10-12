Депутат рассказал о реальных масштабах киберпреступности

Озвученные Центробанком данные о том, что по итогам первого полугодия злоумышленники похитили у клиентов финансовых организаций около 8 млрд рублей, могут указывать на то, что рекорд прошлого года, а тогда было официально заявлено о 14 млрд похищенных средств, будет превзойден — достаточно умножить полученную цифру за первые 6 месяцев этого года на два. Об этом «Газете.Ru» заявил заместитель председателя комитета Госдумы РФ по экономической политике Артем Кирьянов. По мнению парламентария, проблема заключается в том, что данные ЦБ РФ — это лишь верхушка айсберга.

«Я общался со многими экспертами и уверенно полагаю, что объем финансовых средств, извлеченных мошенниками из карманов россиян существенно выше, нежели чем озвученные официальные цифры. Речь может идти о 40 млрд рублей в год», — заявил Артем Кирьянов.



По его словам, киберпреступность растет, вытесняя традиционные преступления. Становится меньше насильственных преступлений, разбоев, при этом доля преступлений в сфере информационных технологий занимает около 40% от общего количества злодеяний.



Член думского комитета полагает, что противостоять этому явлению поможет включение киберпреступлений в категорию тяжких, повышение уголовной ответственности, а также развитие информационной грамотности среди населения и положительного отношения к «цифровой гигиене».

«Необходимо вести мощную государственную политику, направленную на профилактику кибермошенничества», — считает Кирьянов.

Он отмечает, что кибермошенники обладают огромными ресурсами, используют возможности искусственного интеллекта и нейросетей. Даже продвинутый и образованный пользователь может попасться на уловки дельцов.

Депутат советует не общаться с незнакомцами по телефону, не отправлять неизвестным лицам деньги, не сообщать им свои персональные данные и не распространяться на личные темы.

«В Госдуме принимаются решения, направленные на предупреждение изъятия средств с банковских счетов граждан. Среди них — внедренный механизм защиты от несанкционированных кредитов при потере персональных данных и документов, период охлаждения в кредитовании и т.д. Но, безусловно, многое зависит о самого человека. Нужно быть информированным и понимать, что на удочку мошенников легко попасться, но при этом не так трудно и не поддаваться на их уловки», — заключил Кирьянов.

Ранее стало известно, что по итогам первого полугодия злоумышленники похитили у клиентов банков около 8 млрд рублей. Об этом свидетельствуют данные ЦБ РФ.