В Израиле авиакомпания впервые за 40 лет выполнит рейс в субботу

Израильская авиакомпания «Эль Аль» выполнит свой первый за 40 лет рейс в субботу. Этот день в стране называется шабат, и люди, исповедующие иудаизм, должны воздерживаться от работы, сообщает телеканал CNN.

Отмечается, что в субботу, 14 октября, на самолетах Boeing 787 в страну прибудут рейсы из Нью-Йорка и Бангкока. Ими в Израиль прибудут призванные на срочную военную службу резервисты. Также сообщается, что авиакомпания получила соответствующее религиозное разрешение.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября ввел чрезвычайное положение на территории страны.

Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи».

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.