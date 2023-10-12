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Угонщик выстрелил в священника в упор, но тот остался жив благодаря кресту

Священник выжил при вооруженном налете, потому что пуля попала в нательный крест

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RBS TV

Бразильский священник выжил во время вооруженного нападения, потому что пуля отрикошетила от его креста. Об этом сообщает BNN Breaking.

Отец Хайро Луис Гусберти из города Кашиас-ду-Сул на юге Бразилии подвозил двух прихожан домой, когда двое вооруженных людей приблизились к его автомобилю. Один из налетчиков выстрелил в водителя через лобовое стекло. Выстрел в упор закончился ранением груди, однако пострадавший священник даже не сразу понял, что ранен. Оказалось, что пуля отрикошетила от нательного креста, деревянная основа которого была разрушена, но сам он остался целым.

Теперь Гусберти уверен, что »Иисус спас ему жизнь» и именно распятие предотвратило летальный исход. Потерпевшего госпитализировали, врачи извлекли у него из груди пулю. Они также уверены, что поверхностное ранение было обеспечено попаданием пули в крест. Из больницы мужчину выписали спустя несколько часов.

«Я уверен, что Бог имеет намерение насчет моей жизни», — заявил священник в интервью.

Полицейские занимаются расследованием инцидента. К настоящему времени не сообщалось об арестах, произведенных в рамках этого дела.

Ранее папа Римский пошутил над бразильским священником.

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