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Стало известно, какие группы людей подвержены риску развития инфаркта больше остальных

Врач Чернышова: люди с аритмией и диабетом подвержены риску развития инфаркта

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Shutterstock

Риску развития инфаркта больше всего подвержены люди, у которых есть повышенное давление, аритмия, атеросклероз и наследственная предрасположенность к сердечно-сосудистым проблемам. Об этом «Москве 24» рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.

Врач подчеркнула, что родственникам человека, у которого случился инфаркт (особенно в молодом возрасте), стоит уделять больше внимания здоровью своего сердца. Кроме того, в зоне риска находятся люди, которые уже перенесли инфаркт, а также больные сахарным диабетом.

По словам Чернышовой, есть специальная шкала, которая помогает кардиологам просчитать риск развития инфаркта для каждого человека индивидуально. На основе результатов врач может дать рекомендации, как не допустить появление недуга.

«Как правило, рекомендации достаточно простые. Это диета, физическая активность, умение справляться со стрессами, отказ от вредных привычек и прием препаратов для профилактики», — заключила терапевт.

Терапевт Игорь Видяскин до этого говорил, что отказ от плохих привычек, физическая активность и правильное питание помогут избежать инсульта. По его словам, стоит также контролировать свой вес и стараться поддерживать оптимальный индекс массы тела.

Ранее врач объяснил, к каким опасным для здоровья последствиям может привести храп.

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