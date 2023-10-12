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Одного из авторов приватизации объявили в розыск по подозрению в мошенничестве

РБК: в Москве суд заочно арестовал одного из авторов приватизации Моложавого

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Jiri Hubatka/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Кузьминский районный суд Москвы 10 октября вынес постановление о заочном аресте бывшего заместителя министра имущественных отношений РФ и одного из разработчиков приватизации Сергея Моложавого по подозрению в мошенничестве. Об этом сообщает издание РБК.

Как рассказали изданию в пресс-службе суда, Моложавого подозревают в совершении преступления по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение). Ему может грозить до 10 лет лишения свободы.

Дело о мошенничестве было возбуждено в июле 2023 года. Согласно его материалам, Моложавого подозревают в выводе имущества компании «Голденберг Инвест», где до 2021 года он был руководителем. Основным видом деятельности компании, зарегистрированной в 2010 году в Москве, являлось строительство и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом. В материалах говорится, что «неустановленным лицам» удалось получить контроль над имуществом, находящимся в собственности компании — 99,9% акций «Голденберг Инвест», 99,9% акций компании «Партнер-Недвижимость», а также здания в Москве и несколько объектов недвижимости в Воронеже.

Экс-замминистра объявлен в розыск.

Как пишет РБК со ссылкой на газету «Коммерсантъ», Сергей Моложавый участвовал в подготовке законов о приватизации 1997 и 2001 годов, а также был участником крупнейших приватизационных проектов, курировал деятельность нескольких департаментов, а также вел переговоры с миссиями Международного валютного фонда и Всемирного банка.

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