В ухо россиянке заполз черный таракан, пока она спала

Врачи подмосковного Клина вытащили из уха 50-летней горожанки таракана, который заполз туда, пока женщина спала. Об этом сообщает mk.ru.

Как рассказала женщина, она снимает комнату в квартире, где много тараканов. Квартирантка пытается бороться с насекомыми, раскладывая везде отраву и обрабатывая помещение спецсредствами, но это не всегда эффективно.

Так, 10 октября, пока жительница спала на правом боку, к ней в ухо заполз черный таракан.

«Я проснулась, у меня что-то шевелилось в ухе. Подскочила, стала трясти головой, а оно будто глубже лезть начало. Испугалась и вызвала скорую помощь», — поделилась горожанка.

На приеме в больнице лор с помощью щипцов извлек из уха пациентки таракана длиной 0,7 см. После врач промыл женщине ухо и отправил домой.

Чтобы избежать повторения инцидента, жительница Клина намерена подыскать другое жилье.

Ранее медики нашли таракана во влагалище женщины.