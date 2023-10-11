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Россиянка выбросила новорожденную дочь в выгребную яму

Под Красноярском многодетная мать выбросила новорожденную дочь в выгребную яму

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Shutterstock

В деревне Тагара под Красноярском многодетная мать выбросила свою новорожденную дочь в выгребную яму. Об этом сообщает Telegram-канал Kras Mash.

По информации Telegram-канала, 33-летняя мать троих детей скрывала беременность от мужа и близких. Когда на восьмом месяце у россиянки родилась девочка, она выбросила ребенка в выгребную яму. Родственникам свое состояние после содеянного она объяснила менструацией, но крови было слишком много — ее доставили в красноярскую больницу.

После осмотра женщины медики поняли, что та родила. В выгребной яме обнаружили недоношенную девочку — спасти ее не удалось.

Россиянка заявила, что ребенок не был желанным, но аборт она при этом делать не хотела. В отношении женщины возбудили уголовное дело — ей грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее новорожденного мальчика нашли в лесу в Омской области.

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