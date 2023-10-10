Врач дал советы, которые помогут увеличить выработку собственного коллагена

Коллаген является важным компонентом, который поддерживает упругость кожи, а также влияет на состояние костей и коленей. О том, как увеличить выработку собственного коллагена, Pravda.Ru рассказал врач, кандидат медицинских наук Николай Ваулин.

По словам эксперта, на синтез этого белка влияют витамин С и цинк, поэтому эти полезные вещества важно получать с едой. В частности, нужно есть больше зелени, цитрусовых, спелых ягод, где содержится большое количество витамина С. Цинк можно получить из миндаля, мяса, шпината и яиц. Кроме того, для усиления выработки собственного коллагена можно использовать проверенные средства, в том числе, лекарственные препараты на основе неомыляемых масел авокадо и сои.

Ваулин также советует использовать солнцезащитные кремы с высоким SPF, чтобы избежать снижения синтеза коллагена. К факторам риска, которые негативно влияют на выработку этого белка, также относятся неправильное питание и курение.

Шеф-повар, основатель кулинарной онлайн-академии «ЗОЖигай» Сергей Леонов до этого рассказал «Газете.Ru», что коллаген — это крупный белок, и организм не способен усвоить его полностью, поэтому ждать антиэйдж-эффекта только от добавок с коллагеном не стоит.

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