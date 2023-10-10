Ученые рассказали о сроках разработки вакцин, защищающих от коронавируса и гриппа

Российские комбинированные вакцины, которые защищают одновременно от гриппа и коронавирусной инфекции, могут появиться уже в 2024-2025 году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на директора НИИ гриппа имени Смородинцева Минздрава РФ Дмитрия Лиознова.

«Я думаю, что в ближайшее время мы увидим такие препараты, в том числе отечественные, которые будут одновременно защищать от гриппа и от ковида, в 2024-2025 году», — уточнил Лиознов.

С заявлением ученый выступил в ходе пресс-конференции о сезонном всплеске заболеваний гриппом и ОРВИ.

В настоящий момент точные сроки окончания разработки, защищающей сразу от COVID-19 и гриппа, не приводятся.

До этого эпидемиолог Вадим Покровский заявил, что новый штамм «пирола» имеет защиту от старых антител. По словам собеседника, данная разновидность COVID-19 по своим характеристикам напоминает предыдущие варианты вируса

Ранее ученые предупредили о растущей опасности возникновения новой эпидемии чумы.