Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Ученые рассказали о сроках разработки вакцин, защищающих от коронавируса и гриппа

Вакцины, защищающие от гриппа и COVID-19, могут появиться в 2024-2025 году

close
100%
Depositphotos

Российские комбинированные вакцины, которые защищают одновременно от гриппа и коронавирусной инфекции, могут появиться уже в 2024-2025 году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на директора НИИ гриппа имени Смородинцева Минздрава РФ Дмитрия Лиознова.

«Я думаю, что в ближайшее время мы увидим такие препараты, в том числе отечественные, которые будут одновременно защищать от гриппа и от ковида, в 2024-2025 году», — уточнил Лиознов.

С заявлением ученый выступил в ходе пресс-конференции о сезонном всплеске заболеваний гриппом и ОРВИ.

В настоящий момент точные сроки окончания разработки, защищающей сразу от COVID-19 и гриппа, не приводятся.

До этого эпидемиолог Вадим Покровский заявил, что новый штамм «пирола» имеет защиту от старых антител. По словам собеседника, данная разновидность COVID-19 по своим характеристикам напоминает предыдущие варианты вируса

Ранее ученые предупредили о растущей опасности возникновения новой эпидемии чумы.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий