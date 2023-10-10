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В Одессе объявлена воздушная тревога

В Одесской области Украины звучит воздушная тревога

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Shutterstock

В Одесской области Украины звучит воздушная тревога. Об этом свидетельствуют данные официальной карты воздушной тревоги в стране.

При этом с 22:00 воздушная тревога действовала в Николаевской области, а также — с 22:46 по мск — в Днепропетровской и Харьковской областях. Отбой тревоги в Харьковской области был объявлен в 0:42 по мск, в Днепропетровской — в 0:43, в Николаевской — в 0:47. В Одесской области сообщается о взрывах.

Днем 9 октября воздушную тревогу объявили в Сумской, Черниговской, Полтавской областях Украины.

Согласно имеющимся данным, 10 октября 2022 года, то есть через два дня после теракта на Крымском мосту, российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.

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