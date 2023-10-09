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В Казани продали «Квартал юстиции»

«Квартал юстиции» на улице Хади Такташ в Казани продали почти за 1 млрд рублей

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Rais.tatarstan.ru

Управление Министерства юстиции России по Татарстану выкупило комплекс административных зданий «Квартала юстиции», расположенный на улице Хади Такташ, 124 в Казани, у Государственного жилищного фонда при раисе республики. Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на информацию, размещенную на сайте госзакупок.

По данным издания, стоимость сделки составила более 949 млн рублей. Всего были куплены пять административных зданий и навес для автомобилей общей площадью около 4,2 тыс. квадратных метров. Самым дорогим стало «Административное здание №1 с конференц-залом», площадь которого составила 2 тыс. квадратных метров, его оценили в 424,1 млн рублей.

«Квартал юстиции» открыли в августе 2022 года. Это комплекс зданий, которые выполнены в едином стиле. На его территории находятся Управление Минюста России по Татарстану, Центр бесплатной юридической помощи и Центр содействия развитию гражданских инициатив.

Вице-премьер — глава Минпромторга России Денис Мантуров в кулуарах международной промышленной выставки «Иннопром. Казахстан» до этого сообщил, что покупателем завода Hyundai в Санкт-Петербурге станет компания из России, сделка будет включать возможность обратного выкупа.

Ранее стало известно, сколько заплатили Ларисе Долиной за выступление на фестивале в Казани.

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