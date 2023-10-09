Производительность труда в России показала самое резкое падение за 14 лет

В 2022 году производительность труда в России сократилась на 3,6%, что стало самым резким падением за 14 лет (с 2009 года). Об этом сообщает газета «Коммерсантъ», ссылаясь на аналитические данные Росстата.

По информации аналитиков, на такой результат повлияло снижение ВВП вместе со снижением уровня безработицы и уходом зарубежных компаний с российского рынка.

В материале говорится, что наибольшее падение зарегистрировано в области оптовой и розничной торговли, ремонте автотранспортных средств и мотоциклов (-12,9%), научной и технической деятельности (-7,7%) и сфере водоснабжения, организации сбора и утилизации отходов (-7%).

По данным ведомства, рост производительности замечен только в трех отраслях промышленности, в том числе в сельском хозяйстве (прирост 8,7%), строительстве (прирост 1,8%) и энергетике (+0,8%).

До этого в Минэкономразвития назвали главный риск для экономики России. Глава Министерства экономического развития России Максим Решетников заявил, что главный внешний риск для экономики РФ заключается в замедлении мировой экономики, внутренний — в дефиците кадров.

Ранее канадские ученые из Университета Саймона Фрезера изучили способы для снижения стресса и тревожности сотрудников на рабочем месте.