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Москвичи обнаружили в своей квартире желтую змею

«360»: желтая змея появилась в одной из квартир в районе Хорошево-Мневники

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Московский зоопарк / VK

Желтая змея длиной в 30 см появилась в одной из квартир на северо-западе Москвы. Она напугала жильцов, которые не поняли, откуда змея заползла, передает телеканал «360» со ссылкой на собственный источник в экстренных службах.

Змею нашли жильцы в квартире на бульваре Генерала Карбышева в районе Хорошево-Мневники, сообщил источник. Сразу после сообщений об этом на место выехали сотрудники специальных городских служб и департамента природопользования.

Сообщается, что змею поймали и поместили в контейнер. До сих пор непонятно, откуда она взялась.

Ранее москвичка обнаружила змею в своей стиральной машинке.
Также сообщалось, что мужчину в Москве госпитализировали после того, как в квартире на него напала редкая змея – филиппинская куфия.

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