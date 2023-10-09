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Стало известно количество осадков, выпавших в московском регионе за сутки

Тишковец: до 23% от месячной нормы осадков выпало за сутки в Московском регионе

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что за минувшие сутки в Московском регионе выпало до 23% от месячной нормы осадков. Его слова передает РИА Новости.

По его словам, базовая столичная метеостанция ВДНХ зафиксировала 6 мм осадков.

«На Балчуге и в Тушино — 7 миллиметров при месячной норме — 70 миллиметров. В Подмосковье больше всего попало в осадкомеры в Клину — 15 миллиметров, или 23% от месячной нормы», — поделился Тишковец.

До этого Тишковец обещал погодные качели для москвичей на следующей неделе. В четверг прогнозируются дожди и потепление, но уже в пятницу температура снова снизится.

По его словам, сейчас наступил осенний период с переменчивой погодой, и единственное «окно» с хорошей погодой ожидается в середине недели и на выходных.

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