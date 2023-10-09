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Главный раввин России упал во время танца с Торой и попал в больницу

Берл Лазар пробудет в больнице несколько дней

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Евгений Биятов/РИА Новости

Главный раввин России Берл Лазар пробудет в больнице несколько дней. Об этом «Газете.Ru» сообщил руководитель пресс-службы раввина Борух Горин.

«Он (Берл Лазар. — «Газета.Ru») в больнице с сотрясением мозга. Несколько дней там пробудет», — ответил Горин на просьбу подтвердить сообщения о госпитализации раввина.

Берла Лазара госпитализировали после празднования Симхат Торы в Марьиной Роще во время религиозного танца с Торой.

«Поскользнулся или столкнулся с кем-то из танцующих», — сообщил Горин.

Как пишут СМИ, Лазар оказался в больнице с тяжелым сотрясением мозга.

Ранее посол России прокомментировал возможную ситуацию с пострадавшими россиянами в Израиле.

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