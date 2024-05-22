Литва решила расторгнуть договоры с Россией

Литва планирует расторгнуть часть договоров с Россией и Белоруссией, которые могли бы быть заменены многосторонними соглашениями. Об этом сообщает Telegram-канал «Sputnik Литва».

Отмечается, что литовское правительство должно принять решение о денонсации четырех соглашений сегодня, 22 мая, остальные предложения еще согласуются.

Предлагается расторжение договоров между Литвой и правительствами России и Белоруссии о поощрении и защите инвестиций, о торгово-экономических отношениях.

Министерство юстиции Литвы предложило денонсировать соглашения с РФ о правовой помощи и о правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, а министерство финансов республики — об избежании двойного налогообложения капитала и налоговых правонарушениях.

22 мая министерство иностранных дел Литвы вызвало на разговор временного поверенного в делах РФ в республике Александра Елкина.

20 мая женская сборная Литвы по футболу отказалась играть с Белоруссией в отборочном раунде к чемпионату Европы-2025.

В феврале Министерство внутренних дел России объявило в розыск министра культуры Литвы Симонаса Кайриса. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков объяснил это решение сносом советских памятников в Эстонии и Литве.

Ранее стало известно о планах Эстонии оградиться от России.