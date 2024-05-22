Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Литва решила расторгнуть договоры с Россией

«Sputnik Литва»: Литва решила расторгнуть несколько двусторонних соглашений с РФ

close
100%
Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Литва планирует расторгнуть часть договоров с Россией и Белоруссией, которые могли бы быть заменены многосторонними соглашениями. Об этом сообщает Telegram-канал «Sputnik Литва».

Отмечается, что литовское правительство должно принять решение о денонсации четырех соглашений сегодня, 22 мая, остальные предложения еще согласуются.

Предлагается расторжение договоров между Литвой и правительствами России и Белоруссии о поощрении и защите инвестиций, о торгово-экономических отношениях.

Министерство юстиции Литвы предложило денонсировать соглашения с РФ о правовой помощи и о правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, а министерство финансов республики — об избежании двойного налогообложения капитала и налоговых правонарушениях.

22 мая министерство иностранных дел Литвы вызвало на разговор временного поверенного в делах РФ в республике Александра Елкина.

20 мая женская сборная Литвы по футболу отказалась играть с Белоруссией в отборочном раунде к чемпионату Европы-2025.

В феврале Министерство внутренних дел России объявило в розыск министра культуры Литвы Симонаса Кайриса. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков объяснил это решение сносом советских памятников в Эстонии и Литве.

Ранее стало известно о планах Эстонии оградиться от России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами