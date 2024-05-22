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Помощнику российского депутата, развратившего мальчиков, вынесли приговор

Помощник новосибирского депутата отправится в колонию за развращение мальчиков

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Jiri Hubatka/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Краснозерский районный суд Новосибирской области признал виновным помощника одного из депутатов заксобрания региона. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Новосибирской области.

Мужчину признали виновным в преступлениях, совершенных по статьям «Совершение развратных действий без применения насилия лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста», «насильственные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, совершенные в отношении лица не достигшего четырнадцатилетнего возраста».

Суд приговорил сибиряка к 300 часам обязательных работ, 12 годам и одному месяцу лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на срок один год 10 месяцев.

Как сообщает ТАСС, свою вину в педофилии мужчина не признал. По информации СМИ, жертвами домогательств со стороны мужчины стали подросток и мальчик.

Ранее в Красноярском крае поймали подозреваемого в педофилии нелегала.

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