Адвокат клиники Хайдарова объяснил появление силовиков возле медучреждения

Адвокат клиники Тимура Хайдарова IQ Plastique Владимир Слащев прокомментировал Telegram-каналу Super ситуацию с медучреждением, у которого сегодня заметили полицию.

Он заявил, что сотрудники Росздравнадзора пытаются попасть на территорию клиники, но не могут, поскольку здание опечатано. При этом сам Слащев отмечает, что у представителей ведомств нет оснований, чтобы зайти в клинику. Он также заверил, что не обсуждал с Тимуром Хайдаровым сложившуюся ситуацию, так как он не является учредителем или директором клиники.

«На протяжении нескольких часов вся прибывшая комиссия изыскивает какие-то правовые способы, чтобы это ограничение преодолеть. Получится или нет, честно говоря, мы не знаем. Но то, что у них нет оснований, об этом мы уже заявили», — пояснил Слащев.

15 апреля главное следственное управление Следственного комитета по Москве сообщило, что у руководства и врачей клиники IQ Plastique были проведены обыски по делу продюсера Петра Гаврилова. Отмечается, что следователи приостановили деятельность по оказанию ряда услуг в клинике и опечатали операционные.

Ранее Виктория Боня вернулась в Монако и расстроилась.