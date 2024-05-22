Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Петербурге раскрыли канал незаконной миграции

В Петербурге перекрыли канал незаконной миграции, легализовавший тысячи человек

В Петербурге силовики перекрыли канал незаконной миграции, который успел легализовать более 3 тысяч человек, в том числе осужденных за террористические преступления. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах региона.

«Сегодня в Санкт-Петербурге правоохранительными органами пресечена деятельность преступной группы, члены которой организовали незаконный канал миграции», – отметил собеседник агентства, добавив, что члены преступной организации оказывали услуги гражданам иностранных государств по незаконному получению миграционных документов: трудовых патентов, разрешений на временное пребывание и сертификатов о знании русского языка.

Участники группы создали частное агентство занятости, которое выступало принимающей стороной. При этом фактически организация не вела деятельности, а лишь занималось фиктивной регистрацией иностранцев и выдачей им документов.

До этого в Туле 15 человек, в том числе главу миграционной службы, задержали по подозрению в организации незаконной миграции. По мнению следствия, задержанные с 2020 по 2023 год незаконно поставили на учет 700 иностранцев.

Ранее в Московской области сотрудников МВД обвинили в организации незаконной миграции.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами