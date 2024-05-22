В Петербурге раскрыли канал незаконной миграции

В Петербурге силовики перекрыли канал незаконной миграции, который успел легализовать более 3 тысяч человек, в том числе осужденных за террористические преступления. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах региона.

«Сегодня в Санкт-Петербурге правоохранительными органами пресечена деятельность преступной группы, члены которой организовали незаконный канал миграции», – отметил собеседник агентства, добавив, что члены преступной организации оказывали услуги гражданам иностранных государств по незаконному получению миграционных документов: трудовых патентов, разрешений на временное пребывание и сертификатов о знании русского языка.

Участники группы создали частное агентство занятости, которое выступало принимающей стороной. При этом фактически организация не вела деятельности, а лишь занималось фиктивной регистрацией иностранцев и выдачей им документов.

До этого в Туле 15 человек, в том числе главу миграционной службы, задержали по подозрению в организации незаконной миграции. По мнению следствия, задержанные с 2020 по 2023 год незаконно поставили на учет 700 иностранцев.

Ранее в Московской области сотрудников МВД обвинили в организации незаконной миграции.