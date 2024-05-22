Прилучный и Брутян сходили с маленьким сыном на рыбалку

Актеры Павел Прилучный и Зепюр Брутян показали в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), как съездили с детьми на рыбалку.

На рыбалку помимо звездной пары приехали их дети: маленький Микаэль, рожденный в браке с Брутян, а также 11-летний Тимофей и 8-летняя Мия от актрисы Агаты Муцениеце. Прилучный устроил небольшое соревнование со старшим сыном на поимку самой крупной рыбы. В итоге первенство досталось Тимофею, который поймал большого сома. Брутян заверила, что приготовит пойманную пасынком рыбу.

Актер женился на коллеге Зепюр Брутян 25 августа 2022-го. В конце апреля прошлого года у влюбленных родился сын. Мальчика назвали Микаэлем. Знаменитости улетели в отпуск без ребенка, чтобы провести время вдвоем.

У Павла Прилучного также есть двое детей от экс-жены Агаты Муцениеце, которая судится с ним из-за алиментов. Пока звезда «Мажора» выплачивает 200 тысяч рублей в месяц на сына и дочь. Однако актриса потребовала почти треть его доходов.

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