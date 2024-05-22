Возложившей цветы к памятнику украинскому поэту Шевченко петербурженке продлили арест

Суд в Петербурге продлил содержание в СИЗО 18-летней Дарьи Козыревой, которая обвиняется в повторной дискредитации армии. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов северной столицы.

Девушка попала в СИЗО за возложение цветов к памятнику украинскому поэту Тарасу Шевченко.

Обвиняемая и ее защитник посчитали ходатайство следствия незаконным и необоснованным. Они просили суд избрать меру пресечения в виде запрета определенных действий. Однако суд продлил арест петербурженке до 25 июля.

15 декабря 2023 года на петербурженку составляли протокол о дискредитации армии за пост в соцсети «ВКонтакте», в котором она критиковала законы, связанные со спецоперацией на Украине.

Второй протокол о дискредитации российской армии в отношении девушки составили после задержания 24 февраля 2024 года за наклеенный на памятник Шевченко плакат с фрагментом его стихотворения «Завещание».

Ранее российского художника объявили в розыск за дискредитацию армии.