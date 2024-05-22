ВСУ дроном атаковали заправочную станцию в Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что один человек пострадал после атаки беспилотным летательным аппаратом (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) заправки в Грайвороне. Об этом сообщается в Telegram-канале главы региона.

По словам Гладкова, заправочную станцию на въезде в Грайворон атаковал дрон-камикадзе. В результате взрыва загорелся один автомобиль, пострадал заправщик, у которого выявили открытую черепно-мозговую травму.

Губернатор добавил, что мужчину доставили в больницу, где ему оказывают необходимую помощь. Гладков подчеркнул, что в результате атаки полностью сгорел автомобиль и выгорел навес АЗС.

До этого Гладков заявил, что беспилотный летательный аппарат атаковал электропоезд на участке железной дороги Белгород — Наумовка в Белгородской области.

Накануне семилетний ребенок пострадал при неосторожном обращении с боеприпасом в Белгородской области. По словам Гладкова, пострадавшего мальчика доставили в Валуйскую ЦРБ, его передадут на лечение в детскую областную клиническую больницу.

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