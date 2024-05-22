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Белгородское село подверглось повторной атаке ВСУ

Губернатор Гладков: белгородское село Тишанка подверглось повторной атаке ВСУ

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Shutterstock

Село Тишанка в Белгородской области подверглось повторной атаке ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

В населенном пункте взорвался дрон-камикадзе. Люди не пострадали, однако офис местного семейного врача лишился окон, а один автомобиль получил повреждение.

Это уже второй прилет по Тишанке за сутки. Перед этим атака дрона-камикадзе привела к возгоранию ГАЗЕЛи и небольшим повреждениям фасада и дверей стоящего рядом здания. Так же в нем были выбиты окна.

До этого ВСУ атаковали село Беленькое в Белгородской области.

12 мая в Белгороде при обстреле рухнули сразу 10 этажей дома. К извлечению пострадавших и разбору завалов была привлечена вся техника города. На этом фоне ООН выступила против любых атак на гражданские объекты.

На фоне регулярных обстрелов более 13 тыс. детей из Белгородской области были эвакуированы в 40 других регионов РФ.

Ранее «Газета.Ru» перечислила 5 правил выживания в Белгороде.

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