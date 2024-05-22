Жители Каменки-Днепровской в Запорожской области начали обращаться в больницы с симптомами отравления после обстрела со стороны украинской армии. Об этом заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, слова которого передает РИА Новости.

По его словам, ВСУ нанесли удар снарядами производства Соединенных Штатов. Лебедев сказал, что жители рассказали о том, что после удара было очень много «ядовитого дыма». Он заявил, что после атаки со стороны ВСУ людям стало тяжело дышать, они жалуются на рвоту.

Днем 22 мая стало известно, что Вооруженные силы Украины обстреляли центр города Лисичанск в Луганской народной республике (ЛНР). Предположительно, это были ракеты реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.

Кроме того, сообщалось, что в городе Волчанск Харьковской области трое украинских бойцов на канадском бронеавтомобиле Roshel Senator наехали на свою же мину.

Ранее на Украине пригрозили «случайными» атаками по России.