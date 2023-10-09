Посол России прокомментировал возможную ситуацию с пострадавшими россиянами в Израиле

По состоянию на утро 9 октября данных о пострадавших или без вести пропавших гражданах России в Израиле нет. Об этом сообщил посол РФ в еврейском государстве Анатолий Викторов в эфире телеканала «Россия 24».

При этом дипломат отметил, что были некоторые обращения в посольство, в том числе через СМИ и интернет.

Викторов призвал граждан не распространять непроверенную информацию. Он обратил внимание на то, что данные о потерях как со стороны Израиля, так и со стороны Палестины большие, не исключено, что среди пострадавших могут быть россияне.

Если подобная информация появится, посольство окажет всяческое содействие родственникам и всем пострадавшим, заверил посол РФ.

Накануне Telegram-канал Мash сообщал, что на юге Израиля без вести пропал 27-летний уроженец Сестрорецка Андрей Козлов.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября ввел чрезвычайное положение на территории страны.

Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи».

Ранее в полиции Израиля спрогнозировали продолжительность эскалации конфликта.