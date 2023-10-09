Полиция вернула маме школьника, который перепутал время и ушел в школу в три часа ночи

Ребенок из Красноярского края перепутал время и отправился в школу поздно ночью. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Инцидент произошел в поселке Балахта. Правоохранители заметили пятиклассника с рюкзаком на обочине дороги во время патрулирования. В беседе с сотрудниками ведомства мальчик заявил, что встал по будильнику и пошел в школу.

«Он встал и самостоятельно отправился на учебу, маму решил не будить», — сообщается в публикации.

Сотрудники ведомства сообщили мальчику, что, скорее всего, его будильник сработал неправильно. После этого ребенка доставили домой. Мать поблагодарила правоохранителей за то, что те привезли сына.

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