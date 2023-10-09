Появились кадры с места нападения на участников фестиваля в Израиле

Британская газета Guardian распространила кадры с места нападения палестинских боевиков на участников музыкального фестиваля на юге Израиля.

На видео, снятом израильским дроном, видна площадка фестиваля, который проходил недалеко от границы с сектором Газа. На ролике можно заметить несколько десятков поврежденных и уничтоженных автомобилей.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября ввел чрезвычайное положение на территории страны.

Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи».

Ранее в полиции Израиля спрогнозировали продолжительность эскалации конфликта.