Число пострадавших в Израиле составляет почти 1500 человек

В Израиле число раненых и госпитализированных в результате эскалации составляет не менее 1452 человек. Об этом сообщает Times of Israel со ссылкой на министерство здравоохранения.

«Министерство здравоохранения сообщает, что число раненых и госпитализированных за время нынешней войны составляет как минимум 1452 человека», — сказано в материале издания.

По последней информации министерства, 18 человек находятся в критическом состоянии, 267 — в тяжелом, 279 — в состоянии средней тяжести.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября объявил чрезвычайное положение на территории страны.

Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи». В ответ на обстрелы ВВС Израиля нанесли удары по 21 объекту ХАМАС в секторе Газа.

Ранее в полиции Израиля спрогнозировали продолжительность эскалации конфликта.