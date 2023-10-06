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Эксперт раскрыл пользу горьких ягод для здоровья

Травник Юровский: облепиха и калина укрепляют иммунитет

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Pixabay

Горькие ягоды – такие, как калина и облепиха – укрепляют иммунитет, заявил профессиональный травник Дмитрий Юровский. Они также стимулируют пищеварительную функцию, пищеварительный тракт, желчеотделение и отделение панкреатического сока, рассказал он в разговоре с Pravda.Ru.

Горькие ягоды в своих полезных свойствах похожи на горькие травы, отметил эксперт. При их длительном употреблении в пищу улучшается иммунитет за счет благоприятного воздействия на пищеварительную систему.

«Пищеварительная функция у нас с иммунитетом напрямую связана», – пояснил травник.

Также облепиха и калина содержат природные антиоксиданты, которая благоприятно влияют на защитные функции организма, добавил он.

Однако, по словам Юровского, в таких ягодах много органических кислот, которые могут в чистом виде у отдельных людей вызывать изжогу и ухудшение состояние желудка. Поэтому употреблять ягоды в период простуд рекомендуется в виде морсов, которые будут богаты витамином С.

При этом от кипятка облепиха и калина теряют витамины, поэтому заливать их лучше водой не горячее 70 градусов, добавил эксперт в заключение.

Диетологи ранее также называли облепиху и калину в числе полезных для иммунитета ягод. Употреблять их можно в разном виде: заморозить и сварить компот, сделать пюре без сахара или добавить в кашу, творог, чай.

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