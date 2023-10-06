Корреспондент «Российской газеты» на Кипре сообщил, что его избили полицейские

Корреспондент «Российской газеты» на Кипре Александр Гасюк сообщил, что его избили кипрские полицейские возле дома, где он живет с семьей, передает РИА Новости.

По его словам, полиция обвинила его в том, что он находится в стране нелегально, и пригрозила депортацией.

Гасюк отметил, что у него есть действующая аккредитация в стране, но ноты посольства России о предоставлении ВНЖ журналисту Кипром были проигнорированы.

Ранее журналист «РБК-Спорт» Александр Щеголев был избит после матча третьего тура группового этапа Лиги Европы между московским «Спартаком» и «Лестер Сити».

По информации источника, один из болельщиков, выходивших из VIP-зоны «Открытие Банк Арены», выразил недовольство тем, что журналист ведет видеосъемку. Почти сразу после этого он нанес несколько ударов журналисту по голове.

В настоящее время нападавший и Щеголев находятся в отделении полиции.

Ранее уголовное дело возбудили в отношении мужчины за попытку поджечь Мавзолей Ленина.