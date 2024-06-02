Стало известно, как американцы отнеслись к приговору Трампу

Около 50% опрошенных американцев согласились с решением суда присяжных по вынесению обвинительного приговора кандидату на пост президента США Дональду Трампу по делу о подделке документов для сокрытия выплат за молчание порнозвезде Сторми Дэниелс. Это следует из опроса YouGov, пишет The Hill.

Согласно исследованию, около 50% респондентов согласились с решением суда присяжных признать Трампа виновным по 34 пунктам обвинения. Еще 30% заявили, что не согласны с вынесенным приговором. 19% участников исследования выразили неуверенность, что согласны с данным решением.

До этого присяжные на суде в Нью-Йорке признали Дональда Трампа виновным в подделке документов для сокрытия выплат за молчание порнозвезде Сторми Дэниелс. Окончательный приговор судья вынесет 11 июля. Максимальное наказание для политика — более 130 лет тюрьмы. Он сам свою вину отрицает, считая дело политически мотивированным. Как приговор скажется на участии Трампа в президентской гонке и что думают о происходящем в России, в материале «Газеты.Ru».

Ранее сын Трампа прокомментировал судебный вердикт отца.