Покупатели с ножом набросились на продавца в магазине из-за бутылки коньяка

В Выборгском районе Петербурга покупатели напали на продавца с ножом из-за бутылки коньяка. Об этом сообщает «78.ru».

Инцидент произошел 1 июня в магазине по проспекту Культуры. Двое мужчин похитили из торгового зала две бутылки коньяка, вечером они снова вернулись в магазин за порцией алкоголя.

Продавцы узнали злоумышленников и попросили оплатить товар, в ответ один из них забежал в подсобное помещение, схватил нож и начал угрожать сотрудникам торговой точки. Подельник вооруженного петербуржца пытался сбежать, но работники заперли его в магазине, тогда злоумышленники разбили витрину и скрылись.

На место были вызваны сотрудники правоохранительных органов, грабителей разыскивают.

До этого сообщалось, что на юго-востоке Москвы трое мужчин ограбили магазин сети «ВкусВилл» и ранили охранника. В магазин зашел мужчина и вынес оттуда три упаковки суши, не заплатив. Это заметил охранник и проследовал за вором. На улице охранника встретили двое приятелей злоумышленника. У одного из них был нож, которым он ударил преследователя в живот. Охраннику вызвали скорую, его доставили в больницу, где оказали ему помощь.

Ранее россиянин ограбил два алкомаркета за 10 минут и попался полиции.