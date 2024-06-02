Стал известен первый финалист Кубка Стэнли — 2024

В шестом матче финальной серии Восточной конференции плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Флорида Пантерз» оказалась сильнее «Нью-Йорк Рейнджерс».

Встреча прошла в Санрайзе на арене «Амерант Банк» в присутствии 19 865 зрителей и завершилась победой хозяев с минимальным перевесом — 2:1. В составе победителей отличились 27-летний американский нападающий Сэм Беннетт, который отличился в первом периоде с передачи 30-летнего форварда Эвана Родригеса, а также россиянин Владимир Тарасенко, забросивший победную шайбу в третьем игровом отрезке с передач Антона Лунделля и Ээту Луостаринена.

У проигравшей команды единственный гол на счету 32-летнего россиянина Артемия Панарина, отличившегося в формате 6х5 с передач Винсента Трочека и Адама Фокса.

Таким образом, счет в серии до четырех побед стал 4-2 в пользу команды из Флориды. В финале Кубка Стэнли «пантеры» сыграют с победителем пары «Даллас Старз» — «Эдмонтон Ойлерз», где посте пяти игра со счетом 3-2 в серии ведет канадская команда.

Ранее в «Рейнджерс» похвалили российского голкипера «Флориды».