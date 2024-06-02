Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На первого замминистра ЖКХ Ставрополья возбудили дело из-за квартир для сирот

Baza: на чиновницу из Ставрополья Силюкову завели дело из-за квартир для сирот

close
100%
«Baza»' class="item-image" >
Телеграм-канал «Baza»

На первого заместителя министра жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) Ставрополья Ольгу Силюкову возбудили уголовное дело из-за махинаций с квартирами для детей-сирот. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Следствие считает, что в 2014 году министерством были заключены контракты на приобретение квартир для детей-сирот, которые были куплены в четырех домах на улице Доваторцев. Вскоре после этого, Силюкова и ее контрагент подписали акты приемки-передачи квартир. Согласно документам квартиры были уже готовы к проживанию.

Спустя несколько лет выяснилось, что все 47 квартир были без ремонта и жить в них было бы невозможно. В результате, после проверки, на чиновницу возбудили уголовное дело по статье «превышение должностных полномочий». По подсчетам следствия, ущерб составил 51 млн рублей.

Отмечается, что мера пресечения Силюковой не избиралась.

31 мая сотрудники Федеральной службы безопасности задержали подозреваемую в превышении должностных полномочий главу Краснозерского района Новосибирской области Оксану Семенову.

До этого в Туле по делу о незаконной миграции арестовали экс-начальника УМВД Романа Корсакова.

Центральный районный суд Новосибирска отправил в СИЗО депутата городского совета Игоря Украинцева, которого обвиняют в получении 3,5 млн рублей от застройщика.

Ранее задержанный по подозрению в получении взятки замглавы Кубани подал в отставку.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами