На первого замминистра ЖКХ Ставрополья возбудили дело из-за квартир для сирот

На первого заместителя министра жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) Ставрополья Ольгу Силюкову возбудили уголовное дело из-за махинаций с квартирами для детей-сирот. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Следствие считает, что в 2014 году министерством были заключены контракты на приобретение квартир для детей-сирот, которые были куплены в четырех домах на улице Доваторцев. Вскоре после этого, Силюкова и ее контрагент подписали акты приемки-передачи квартир. Согласно документам квартиры были уже готовы к проживанию.

Спустя несколько лет выяснилось, что все 47 квартир были без ремонта и жить в них было бы невозможно. В результате, после проверки, на чиновницу возбудили уголовное дело по статье «превышение должностных полномочий». По подсчетам следствия, ущерб составил 51 млн рублей.

Отмечается, что мера пресечения Силюковой не избиралась.

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