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В Приморье женщина и две девочки заблудились в лесу, собирая ягоды

В Приморье полицейские вывели из леса трех заблудившихся собирателей ягод

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Shutterstock/Lena_Sokolova

В Яковлевском районе Приморского края сотрудники полиции вывели из леса женщину и двух девочек, которые собирали дикоросы и заблудились. Об этом сообщает пресс-служба УМВД региона.

Сообщение о заблудившихся в лесу 29-летней женщине и двух 15-летних девочек поступило в правоохранительные органы 1 июня. Они направились в лес 31 мая на сбор дикоросов и не смогли найти дорогу домой.

Сотрудниками полиции незамедлительно были созданы поисковые группы, к поискам подключились сотрудники МЧС и волонтеры «ПримПоиска». Пропавших искали всю ночь, утром сборщиков удалось обнаружить и вывести из леса. Медицинская помощь им не потребовалась.

До этого сообщалось, что в Краснодарском крае нашли живыми заблудившихся пенсионера и подростка. Пожилой мужчина и юноша с особенностями развития ушли в лес вблизи города Горячий Ключ вечером 13 мая, родственники забили тревогу, когда путешественники не вышли на связь. На поиски пропавших вышли сотрудники МЧС и спасательного отряда «КубаньСпас». 77-летнего мужчину и 17-летнего подростка нашли в ночь на 15 мая, в медицинской помощи они не нуждались. Спасатели вывели людей из леса.

Ранее пенсионер заблудился в лесу и нашел клад.

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