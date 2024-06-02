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В секторе Газа «идеальный шторм» снес пирс США

В секторе Газа шторм разрушил пирс США для гуманитарной помощи Палестине

В секторе Газа волны разрушили пристань, которую Соединенные Штаты построили для доставки гуманитарной помощи мирным жителям Палестины. Об этом сообщает РБК.

В Пентагоне заявили, что пирс, в который вложили $320 млн, был разрушен из-за «идеального шторма».

Проект начал работать в середине мая. Отмечается, что результаты доставки гуманитарной помощи в сектор Газа были неоднозначными: большую часть грузов разграбили по дороге.

1 июня в канцелярии израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху сообщили, что до выполнения целей военной операции в Газе Израиль не согласится на предложения о постоянном прекращении огня.

До этого президент США Джо Байден рассказал о деталях предложенной Израилем сделки с ХАМАС. По его словам, она предусматривает прекращение боевых действий на шесть недель и вывод войск из Газы. Кроме того, предполагается освобождение некоторого числа заложников, включая женщин, стариков, раненых, а также освобождение в обмен на это сотен заключенных из числа палестинцев.

1 июня в ХАМАС заявили о готовности к полному прекращению огня в Газе.

Ранее Израилю предсказали потерянное десятилетие из-за конфликта в Газе.

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