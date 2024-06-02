Нурмагомедова выгнали со стадиона после боя Махачева на турнире UFC 302

Российский боец смешанного стиля (ММА) Усман Нурмагомедов был выведен за пределы стадиона сотрудниками охраны после победы Ислама Махачева на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC 302) над американцем Дастином Порье.

По окончании главного боя вечера Нурмагомедов, находившийся на зрительских местах рядом с октаногом, перелез через ограждение, чтобы лично поздравить соотечественника, однако был остановлен охраной, которая под руки отвела его к одному из выходов арены.

Встреча прошла в Ньюарке и завершилась досрочной победой 32-летнего воспитанника школы заслуженного тренера России Абдулманапа Нурмагомедова техническим нокаутом в пятом раунде после приема «гильотина», из-за чего Порье был вынужден сдаться. По итогам поединка Ислам защитил титул чемпиона промоушена в легкой весовой категории.

Для Махачева, который занимает первое место среди всех бойцов вне весовых категорий, эта победа стала 26-й в профессиональной карьере в 27 боях. Порье проиграл девятый бой из 40.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию боя.

Ранее сообщалось, что Ислам Махачев выигрывал на судейских записках у Дастина Порье перед досрочной победой.